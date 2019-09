SUUR GALERII: vaata, millised pildid kandideerivad aasta naljakaima loomafoto tiitlile

Nagu eelmiselgi aastal, saab igaüks ka seekord oma lemmikfoto poolt hääletada. Kui galerii läbi vaadatud, mine SIIA ja anna oma hääl. Publiku lemmiku kategooria on hääletamiseks avatud 20. oktoobrini.

«Konkursi tase tõuseb iga aastaga ning võimaldab meil näidata, kui vahvatesse olukordadesse loomad tahtmatult sattuda võivad,» rääkis Paul Joynson-Hicks. «Olgu pingviinid, lõvid või šimpansid — nad kõik on tõeliselt naljakad.» Fotograaf lisas, et lisaks naerutamisele püüavad nad konkursiga inimesi ka harida ning õpetada, et igaüks saab loodust hoida ka omaenda kodus.