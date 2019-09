Oktoobri alguses toimub Tallinnas suur loomakaitse konverents

Konverentsi teise päeva sisustab Helen Woodward Animal Center seminariga The Business of Saving Lives. Tegu on 1972. aastal asutatud mittetulundusühinguga, mille eesmärgiks on aidata loomi ja inimesi. Lisaks korraldavad nad üle maailma koolitusi, õpetades MTÜ-sid juhtima oma organisatsiooni nii, et see on tulus ja efektiivne. Organisatsioonidega jagatakse oma kogemusi ja meetodeid, mis on läbi proovitud ja toimivad.