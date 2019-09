Vastu tahtmist nähtamatu: Vana Toomas peab toime tulema üksilduse ja haigusega

Toomas on tõeline kõrgemas eas hurmur, kes on oma päriskodu ootel juba peaaegu aasta. Ometi aga ei ole talle veel ühtegi huvilist, sest ta lihtsalt ei jää inimestele silma. Välimusest kaugemale ei nähta — Toomas jookseb igale kassitoa külastajale vastu ja tahab sülle pugeda, aga alati ilmub välja mõni nunnum neljajalgne, kes tähelepanu omale saab ja valituks osutub.

Ühel päeval avastas Pesaleidja ravijuht, et Toomas on kuidagi loid ja asi ei tundu õige. Et loomakliinikusse oli tarvis niikuinii minna, võeti ka Toomas igaks juhuks kaasa. Sisetunne ei petnud — Toomasel avastati neerupuudulikkus, mis vajas kohest ravi ja arstide pidevat järelvalvet. Toomas jäi mitmeks päevaks kliinikusse ning hakkas saama hormoone. Praeguseks hetkeks on kassihärra verenäitajad piisavalt head, et hormoonravi vahetada suukaudse loodusliku ravimi vastu, mis ta seisukorra loodetavasti stabiilsena hoiab.