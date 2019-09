Video: vene perekond kasvatab kodus tosinat pesukaru

«Inimesed satuvad pesukarude armsast välimusest vaimustusse ja tahavad neid lemmikuteks, kuid neil ei ole aimugi, kui palju tööd ja hoolitsust nad nõuavad, mistõttu paljud pesukarud lihtsalt hüljatakse,» rääkis Natalya Reutersile. «Kui nad kord juba kodustatud on, ei oska nad enam looduses hakkama saada ja on erinevatele ohtudele vastuvõtlikud.»

Nüüd elabki Igori ja Natalya kodus 12 pesukaru, kuid hiljuti ostis abielupaar maalapi, kuhu loomadele sobivad tingimused luua. Kuigi tosina loomaga on käed tööd täis, on Natalya valmis pesukarusid tulevikus juurdegi võtma, et nende heaolu kindlustada. Lisaks pesukarudele elab Yatsenkode juures ka mitu kassi ja koera, kes perede poolt hüljati.