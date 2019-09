Galerii: kohutavate tingimustega karusloomafarmis hoiti puurides nii rebaseid kui ka koeri

Tänaseks on farmist päästetud 21 looma ning missioon farmi tühjendamiseks jätkub. Poola loomakaitseorganisatsioon Otwarte Klatki ning keskkonnaorganisatsioon Ekostraż said teate loomade julmadest elutingimustest Goliszówi farmis ning korraldasid nädala alguses esimese suure päästeoperatsiooni.

«Olukorra tõsidus oli selge esmapilgust. Puurides olid nälginud rebased ja koerad, kel puudus ligipääs veele, rääkimata võimalusest vihma või päikese eest varjuda. Leidsime ka kaks kõdunevat loomalaipa», sõnas Otwarte Klatki uurimismeeskonna liige Andrzej Sikorski, lisades, et tänaseks on suudetud päästa üheksa koera ja 12 rebast.

Päästetud loomad on hetkel veterinaaride hoole all. Rebaste käppadelt on tuvastatud sügelisi ja mädanikke ning nende hambad on kohutavas seisukorras. Loomaarstid on valmis ka vajadusel surnud jäsemeid amputeerima. Farmi on alles jäänud veel ligi 60 looma, keda plaanitakse koostöös kohalike ametnike, veterinaarameti ja politseiga samuti päästa. Põhjuseks tuuakse loomade kehv füüsiline ja vaimne tervis.