Päevakäpp: kujundmagaja Kullake unistab isiklikust pehmest voodist

Turvakodus on Kullake kiiresti näidanud, et tema nimi võiks vabalt olla hoopis Lebokuninganna või Kujundmagaja või Laiskloom. See, millistes poosides võib Kullake magada on imekspandav ning kui vabatahtlikud juba vahel mõtlevad, et enam plastilisemalt magada ei saa, üllatab Kullake neid taas. Pea puult alla rippumas või sabajupp taeva poole sirgu, käpp teise kassi ninal — neid poose on mustmiljon, millega Kullake naerutab. Muidugi on Kullake täiesti teadlik oma vahvast oskusest, sest nii kui ta näeb, et tema uusi poose on märgatud, laseb Kullake kuuldavale valju nurru ning venitab end heakskiitvalt.