Sisekaitseakadeemias koolitatakse Euroopa teenistuskoerte instruktoreid

«Sellise rahvusvahelise koerajuhtide ja instruktorite koolituse eesmärk on teaduspõhise koolitussüsteemi loomine. Oluline on juurutada ühist standardit, mis vastaks tänastele loomapidamise nõuetele ning mida ka ühiskond aktsepteeriks,» selgitas Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte instruktor Rene Radala. Ta lisas, et hea instruktor saab olla vaid inimene, kes on eelnevalt olnud ka koerajuht: «Meie motoks on juhtida eeskujuga. See tähendad, et koerajuhtide instruktori sõna maksab vaid siis, kui juhendaja ise suudab koeraga vajaliku ette näidata.»