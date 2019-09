KONKURSS: räägi meile oma parimast loomaarstidega seotud kogemusest

Iga loomaomaniku jaoks on loomaarst asendamatu - ta on see, kes karvast, sulelist või soomuselist pereliiget häda korral ravib ning erinevate murede puhul nõu annab. Pole oluline, kas Sul on kodus kass või koer, hamster, kala, papagoi või hoopis mõni roomaja - kui Sul on lemmiku ja loomaarstivisiidiga seoses meeles mõni südantsoojendav või vahva lugu, jaga seda meiegagi.