Video: 17 koera kasvatav paar demonstreerib, kuidas perepilte teha

New Yorgi osariigis Clifton Parkis elav Chris Huges asutas koos oma abikaasa Mariesaga loomapäästeorganisatsiooni ning nüüd elab nende hoole all 17 koera. Paari pühadetraditsiooniks on saanud perepildi tegemine, kuid selleks tuleb kõik suured ja väikesed neljajalgsed rahulikult istuma saada. Loomulikult jagavad nad fotosid ka sotsiaalmeedias, kus nii mõnigi kommenteerija on veendunud, et tegu peab olema töötlusega, sest koerad niiviisi paigal olla ei oska.