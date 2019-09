Päevakäpp: ilusa Oskari silmad säravad kui kalliskivid

Teised kassid Oskarile meeldivad. Kahjuks inimesi ta veel ei usalda, kuid väikest arengut on käpahoidja siiski näinud. Varasemalt jooksis Oskar paaniliselt kahejalgse eest ära, kuid nüüd juba nuusutab näppu ja laseb nina puudutada. Isegi oma pehmeid käppasi laseb ta vahest paitada, aga ainult siis kui käpahoidja ennast vääriliseks on tõestanud. Oskar on ju tõeline härrasmees, tema otsustab kas ja millal.

Oskari käpahoidja usub, et andes kassile aega, saab temast hea sõber. Uues kodus võiks teda oodata teine kiisu, et kohanemine kergem oleks. Tule Oskariga kassituppa tutvuma ja ehk laseb ta ka sinul enda pehmeid käppasid paitada — see on tõeline privileeg!