Tallinna loomaaia Tiigrioru valmimise suunas astuti oluline samm

Eel- ja tööprojekti koostamise aluseks võetakse Tallinna loomaaia ja Eesti ainsa zoodisaini ettevalmistusega arhitekti Riin Kersalu poolt koostatud eskiis. Projektid teostatakse mudelprojekteerimisena koos sisustuse ja haljastusega, mille abil saab teostada vaateväljade analüüsi. Projekteerimise kogumaksumus on 227 940 eurot koos käibemaksuga.

«Seoses ohustatud liikide paljundusprogrammis osalemisega viibib Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman praegu Tšehhis Zlín-Lešná loomaaias. Paljundusprogrammi lõppedes ja tiigioru valmides tuleb tiiger Tallinna loomaaeda tagasi ja siis saab talle juba pakkuda väärilisi elamistingimusi, milleks senised vanast laohoonest ümber ehitatud puurid kindlasti ei sobinud,» tõdes abilinnapea Eha Võrk. «Häid loomapidamistingimusi on vaja ka selleks, et tulevikus saaks Tallinna Loomaaed tiigrite arvukust suurendada ning muutuks paljundusprogrammi juhtivaks partneriks.»

«Oma suuruse ja lahenduse poolest on tiigriorg Euroopas unikaalne. Esialgse kontseptsiooni töötasime välja koostöös USA zoodisaineri Julia Hanuliakovaga. Kuigi tiigriorg sai eeskätt loodud ohustatud amuuri tiigri elupaigana, on ekspositsiooniala terviklahendus, mis pakub külastajatele võimaluse tutvuda ka paljude teiste Kaug-Ida huvitavate liikidega. Sealjuures on tiigriorg orgaaniline täiendus loodavale vihmametsa ekspositsioonile,» sõnas loomaaia direktor Tiit Maran.