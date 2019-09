Imearmas video: pisike punane panda murrab nunnu välimusega südameid

Kahe päeva vanuselt kaalus Kiki vaid 106 grammi, kuid nüüd, poolteist kuud hiljem, on Kiki sirgunud enam kui kilo kaaluvaks pontsakaks tegelaseks.

Talitajate sõnul on Kiki kõigi südamed võitnud ning tõenäoliselt ei tule kellelegi üllatusena, et ta naudib kõige rohkem söömist ja magamist. Praegu on Kiki emapiimast sõltuv ning jääb ema hoole alla kuni aastaseks saamiseni.