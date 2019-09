Tallinna korterist elusalt mädanevana leitud koer suri

Veterinaarid tuvastasid Hope'i kehal mitmeid suuri haavandeid, mis ulatusid välja luudeni. Koera tagakeha oli halvatud ja tagajäsemed paistes ning jäigad. Koera küüsi polnud ilmselt kunagi lõigatud. Koerale määrati esmane ravikuur, kuid edasised uuringud näitasid, et olukord on lootusetu ning ELL tegi koos arstidega otsuse koeral valutult minna lasta.

«Otsus murdis meie ja paljude teiste südamed, kuid me ei saanud lasta jääda koeral edasi piinlema teades, et paranemislootust pole,» seisis ELL-i poolt tehtud sotsiaalmeediapostituses. «Hope'i lihaskude oli sidekoestunud ehk siis sellises seisus, et see enam ei taastu. Jäsemetes puudus süvatundlikkus. Organism oli ülikurnatud ja koer väga nälginud. Tema keha oli sepsises ja organismil puudus jõud võidelda põletikuga. See koer oli meieni jõudes sisuliselt elav laip.»