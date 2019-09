VTA hoiatab: koertega Norrasse reisimisel võivad olla kurvad tagajärjed

«Norras on koerte seas levimas seni tuvastamata haigus, mille tunnusteks on kõhulahtisus ja oksendamine. Koerte üldseisundi halvenemisele võib järgneda surm,» ütles VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto. «Kahjuks ei ole haigusetekitajat veel kindlaks tehtud, mistõttu ei ole täpselt teada ka haiguse levikuteed.»

VTA ja Eesti Kennelliit jälgivad Nõmmisto sõnul tähelepanelikult sündmuste arengut ja rakendavad meetmeid vastavalt olukorra arengule. «Seniks kutsume koeraomanikke, eelkõige neid, kes võtavad osa koertenäitustest ja muudest sarnastest üritustest, järgima bioohutusmeetmeid, selleks et tõkestada nakkuse levikut,» sõnas Nõmmisto.

Haigust on seni esinenud ainult Norras, kuid arvestades seda, kui levinud on koertega reisimine ja osalemine erinevatel rahvusvahelistel koertenäitustel, siis on nakkuse jõudmine Eestisse täiesti võimalik. Haigussümptomite ilmnemisel soovitab amet pöörduda koos koeraga viivitamatult loomaarsti poole.