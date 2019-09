Oluline juhend: kuidas käituda kui kohtud metsiku loomaga?

Kuna juba on alanud ka sügisene seenel käimise aeg, tasub mõned käitumisjuhised taas meelde tuletada. Keskkonnaagentuuri koostatud soovitused on kooskõlas ka Eesti Koeraomanike Seltsi ja Eesti Jahimeeste Seltsi soovitustega.

Huntidel on kaasasündinud väga tugev inimhirm – reeglina põgeneb ta inimest tajudes ise. Kui loom sind ei karda ja on uudishimulik, on enamasti tegemist hundikutsikaga, kes sulle mingit ohtu ei kujuta. Äärmisel juhul võib aga tegemist olla haige või inimesega liigselt harjunud isendiga, kelle käitumine on ettearvamatu.

Sarnaselt hundiga on karu oma loomult inimpelglik, enamus rünnakuid on aset leidnud emakarude poolt poegi kaitstes või jahi käigus peale nende haavamist. Sel sajandil on karu Eestis inimest rünnanud kolmel korral. Kui inimene õigesti käitub, laheneb olukord poegi kaitsva emakaruga kohtumisel karu kurja hääle ja petterünnakuga. Karu tõuseb tagajalgadele selleks, et saada paremat ülevaadet ümbrusest ja see poos ei ole agressiivsusega seotud - kui karu tahab rünnata, siis teeb ta seda neljal jalal.