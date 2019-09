Freo tahaks jalutada nii, et 143 kassi, kellega ta Pesaleidja kassitoas ühes toas elab, ei segaks teda ja poleks tema teel nagu labürint, mida iga päev läbida tuleb, et söögi- ja joogikausi juurde jõuda.

Freo on leebe iseloomuga, aga olles elanud kogu elu koos kassidega on ta inimeste suhtes veidi umbusklik. Samas on Freo leplikust lihtne võita — piisab vaid tükist kanast ja härra võtab lähenemiskatsed vastu.

Kui Freo peaks ennast iseloomustama, siis jääks ta vist hätta. Eesti mehele kohaselt on ta veidi tagasihoidlik. Aga Pesaleidja vabatahtlikud teavad rääkida, et Freol on mõnus pehme pikakarvaline kasukas, valged sokid ja must saba ja maailma kõige roosam nina. Päris uhked kõrvakarvad on tal ka!