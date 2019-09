Päevakäpp: õest varjupaika maha jäänud Naara võlub ülima sõbralikkusega

Naara on väga julge ja sõbralik kass. Ta tervitab sind esimeste seas uksel ja nõuab koheselt mõned paid sisse. Kui see oleks Naara teha, ei laseks ta enda paitamist kunagi lõpetada! Tal on imeilus triibuline karv ja kõige armsam nurruv nägu. Ta saab hästi läbi ka teiste kassidega.

Esimesel arstivisiidil selgus, et Naaral on probleeme neerudega ning seetõttu peab ta sööma eritoitu, mõeldud neeruhaigetele kassidele. Samuti saab ta toidulisandeid, mis toetavad neerude funktsioone. Sellest hoolimata on ta väga elurõõmus ja igati muhe kassike. Vaid üks mure on veel — armsakesel puudub oma kodu!