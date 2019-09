Uskumatu päästemissioon Õismäel: kassipoeg istus nädal aega ventilatsioonišahtis lõksus

30. augustil sai loomapäästega tegelev MTÜ Cats Help teate, et kassipoeg, kellele nad olid Õismäel uue kodu leidnud, oli sattunud täbarasse olukorda. Võõras elupaik ja uus pere ehmatasid argliku kassilapse niivõrd ära, et paanikas ronis ta WC-kappi ja puges sisse lahtisest ventilatsiooniaugust.

Et kassi omal jõul kätte saada võimalik ei olnud, kutsus pererahvas kohale päästeameti. Ventilatsioonitoru uurima asunud päästjad tegid kindlaks, et seikleja oli roninud hoone katusele peamisesse ventilatsioonišahti. Šahtilt eemaldati betoonist kate ja võred, kuid tööd hirmutasid kassipoega veelgi enam ning too kadus šahtisügavustesse. Kuhu, seda ei teadnud keegi.

«Proovisime kõik koos hakata kassipoega otsima, aga see osutus keeruliseks — tegu on üheksakordse majaga, kus on üle 200 korteri ning mitmeid ventilatsioonišahte, mis on omavahel ühenduses,» kirjeldas pelutavalt suurt otsinguala vabatahtlik Liivi Kassihhin. «Peamise ventilatsioonišahti küljes on kolm püstloodis šahti, mis on ehitatud keldrikorruseni välja ning igas korteris on kolm ventilatsioonikäiku, mis peašahti viivad.»

Esimesena mindigi kontrollima keldrikorrust, mille lakke ventilatsioonišaht avanes. Läbi võrede valgustati šahtipõhi läbi, kuid kassi seal ei olnud. Lootus kassi elusana leida aina kahanes — keegi ei teadnud, kus ta pidama oli jäänud ning saadaval polnud ka majaplaane, mis olukorra analüüsimisele kaasa oleks aidanud.

Osa majaelanikest toetas otsinguid, osa lõi korteriukse pauguga kinni

Üle ei jäänud muud, kui hakata käima ukselt uksele, et paluda korteriomanike luba ventilatsioonikäike uurida. «Oli neid, kes kiisule ja meile kangesti kaasa elasid ning olid väga sõbralikud ja väga koostööaltid, kuid oli ka äärmiselt ebameeldivaid ja lausa pahatahtlikke inimesi, kel ei olnud ei sooja ega külma ei kassist ega sellest, et me teda aidata ja leida püüame,» nentis Kassihhin ja lisas, et vastuhakkajaid ei heidutanud ka asjaolu, et surnud looma hais leviks ka nende korteritesse.

Aeg tiksus halastamatult ning kuigi lõpuks leiti arhiivist hoone ventilatsiooniplaanid, olid need raskesti loetavad. Dešifreerimisel pakkus abi suuremeelne majaelanik, kes tuli lagedale oma koopiatega ventilatsioonisüsteemist ning tegi vabatahtlike meeskonnale joonised võimalikest kohtadest, kus kassipoeg olla võiks. Need võimaldasid päästjatel keskenduda kindlate korterite külastamisele.

Järgmiseks sammus oli kohale tellida torumees, kes sondiga šahte valgustama asus. «Me olime selleks ajaks juba kindlad, et me «päästame» surnud kassi, sest keegi meist ei uskunud enam, et kass veel elus on,» meenutas Kassihhin pealtnäha lootusetut olukorda. «Kuigi mõned majaelanikud panid meie palve peale oma korterite šahtidesse toitu ja vett, ei kuulnud keegi krõbistamist ning kass oli kogu selle aja söögi ja joogita.»

Teha polnud muud, kui puurida