Eestis esilinastub dokumentaalfilm kohtuvõitlusest šimpansite eest

Teaduslaboris traatpuuris vangistuses elavad šimpansid Hercules ja Leo said ootamatu tähelepanu osaliseks, kui 2013. aastal otsustas advokaat Steven M. Wise nad oma klientideks võtta ja nende nimel kohtuhagi esitada, et neile vabadus tagada. Seda protsessi jälgisid oma kaameratega mitme aasta vältel režissöörid Chris Hegedus ja D.A. Pennebaker.

Filmis näeme, kuidas Wise püüab saavutada ajaloos esmakordselt kohtuvõitu, millega šimpansitele antaks isikustaatus. Seaduse silmis on loomad asjad ehk omanikule kuuluv vara, mitte isikud. See tähendab, et looma elu ja heaolu üle otsustab tema omanik. Asjade heaolu ei ole aga samamoodi kaitstud nagu isikute oma. Loomade tõeliseks kaitsmiseks ja vangistatud šimpansite elu muutmiseks soovibki Wise kohtu abil seadusemuudatust läbi viia. Kas see tal ka õnnestub?