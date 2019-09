Abruka ilves ilmutas end rajakaamera ees

Kuna suur metsakiisu on üldjuhul küllaltki inimpelglik, kuid seejuures ka võimekas kiskja, oli loomulik, et ta saare elanikes inimlikku muret valmistas: kuidas edasi?

Nii saare elanike kui Keskkonnaagentuuri ekspertide ühine tõdemus oli, et ilvese kiirkorras püüdmine ja ümberasustamine ei ole praegusel ajal mõistlik. Pigem tuleks seda tegevust kaaluda sügis-talvisel perioodil, mil mets on raagus ja kaslase jäljed lumel näha. Pealegi püsib alati ka see võimalus, et ilves tuldud teed pidi üle jäätunud mere ka ise saarelt lahkub.