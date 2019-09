Hullumeelne päästemissioon: Bahama elanik kuhjas oma majja 97 koera

«Olukord on hullumeelne ja väljaheiteid on kõikjal. Mu majas on 97 koera, kellest 79 istuvad mu magamistoas. Vähemalt austavad nad mind piisavalt, et mitte mu voodisse ronida,» kirjutas Phillips praeguseks pea 60 000 korda jagatud sotsiaalmeediapostituses.

Phillips sõnas uudistekanalile ABC, et tal polnud südant koeri tänavatele oma elude eest võitlema jätta ning ta soovis neile varjualust pakkuda. Phillips on loomapäästega juba aastaid tegutsenud — ta juhib mittetulundusühingut The Voiceless Dogs of Nassau, mille eesmärgiks on saarel elutsevatele kodututele koertele USA mandril armastavad pered leida.