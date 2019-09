Video: Metsloomaühing turgutas elule emata jäänud abitu nirgipoja

Loomakese seisund oli armetu — ta on täielikult abitu, silmadki veel kinni, mistõttu tegutseda tuleb kiiresti. Alajahtumine ja nälg on neile tegelastele kõige suuremaks ohuks. Nirkide eest hoolitsemine ei ole kaugeltki lihtne. Vaja on teadmisi ja oskusi, kannatlikkust, suurt tahet ja sooja südant. On unetuid öid, muret ja ka tohutut rõõmu. Just see rõõm, mida toovad kaasa loomade väikesed ja suured edusammud, annab Metsloomaühingu vabatahtlikele jõudu rasket tööd teha.