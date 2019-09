Loomakaitsjad survestavad Selverit puurikanade munade müügist loobuma

Nähtamatud Loomad on kampaania eesmärgiks seadnud tõsta tarbijate teadlikkust Selveri varjatud praktikatest ning survestada AS Tallinna Kaubamaja gruppi eemaldama puurikanamunad oma kaupluste valikust. Viimaste hulka kuuluvad nii Selver kui ka Kaubamaja Toidumaailmad Tallinnas ja Tartus. Üles on seatud ka veebileht, kus inimesed saavad anda allkirja kampaania toetuseks. Loomakaitsjate sõnul on läbirääkimised ettevõttega seni luhtunud.

«Selver väidab, et järgib vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, kuid samas toetab kanade julma puurispidamise süsteemi – ükski tänapäeva ettevõte ei saa enam sel viisil loomi väärkohelda ja tarbijate usaldust kuritarvitada,» sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll, kelle sõnul on AS Kaubamaja Grupp keeldunud puurimunade müügist loobuma.

«Puurikanade heaoluprobleemid on aina suurema avalikkuse tähelepanu all, kuna puurisüsteemides elab iga lind umbes A4-paberilehe suurusel alal,» kirjeldas organisatsioon pressiteates. «Tihti jäävad kanade tiivad või jalad puurivõrede vahele, mille tulemuseks on murdunud luud ning kahjustused sulestikule. Lisaks hääbuvad puuduva liikumisvõime tõttu ka kanade lihased, mistõttu võivad linnud muutuda liikumisvõimetuks ja surra puuris janusse.»

Sirly Meriküll lisas, et Selver võiks võtta eeskuju teistest Eesti jaekettidest nagu Rimi, Prisma, Maxima või Stockmann, kes on otsutanud juba puurikanamunade müügist loobuda ning jätta see iganenud ja südametu süsteemi ajalukku. Lisaks allkirjade kogumisele korraldavad Nähtamatud Loomad täna, 4. septembril kell 18 Tallinnas Merimetsa ja Balti jaama Selverite ees ning Tartus Veeriku Selveri ees protestid, et kutsuda Selverit avalikult üles loobuma puurikanade munade müügist.