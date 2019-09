Uus paljastus: emiste elutingimused Euroopas on jahmatavalt julmad

«Loomus on seisukohal, et loomi ei tohi ekspluateerida ja toetab läbimõeldud rahvusvahelisi kampaaniad, mis nõuavad loomade heaolu parandamist. Puuride kaotamine põllumajandusest on samm õiglasema tuleviku suunas,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Itaalias filmitud videomaterjal tõestab taaskord, et puurid on barbaarsed ja arhailised loomade püünised, millel puuduvad igasugused kasutegurid ning mis põhjustavad loomadele üüratuid kannatusi. Itaalias on enam kui 500 000 emist, kes veedavad poole oma elust metallist puurides, milles nad ei saa end korralikult liigutada (kitsa ruumi tõttu saavad nad ainult jalgadele tõusta) ning mis ei lase neil oma põrsaste eest korralikult hoolt kanda.

«Olukord on väga tõsine ja filmitud kaadrid näitavad selgelt, et puurid on kasutud isegi hügieeni ja tervise vaatepunktist,» selgitab Compassion In World Farming Italy direktor Annamaria Pisapia. «Sellest süsteemist on võimalik väga lihtsalt loobuda ning seda tõestavad riigid, kus emiste puurid on osaliselt või täielikult keelustatud, näiteks Rootsi (täielikult) ja Suurbritannia (osaliselt). Sellepärast kutsume üles kõiki Euroopa kodanikke, kes ei ole veel petitsiooni allkirjastanud, seda tegema, et lõpetada taoline julm ja ebavajalik farmisüsteem.»