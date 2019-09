Fotod: vasikal kasvab pea küljes viies jalg

Matt Alexander rääkis kohalikule telekanalile WRAL, et Elsie sündis oksjonipäeva hommikul ning keegi ei tundnud tema ostmise vastu huvi. «Ma pakkusin tema eest 50 dollarit ja mulle öeldi, et see on raiskamine ning ta sureb peagi,» sõnas Alexander. «Mõtlesin, et mis seal ikka — mu kihlatule meeldib ta kindlasti.»