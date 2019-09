Õnnetu kodutu: omanikku otsib kass, kelle näol ebatsensuurne muster

Daisy on üheksa-aastane ragdolli tõugu kass, kellel on ilus kohev karv. Kuigi suuremas osas on Daisy karv valget ja halli värvi, siis näos on tal pruunikas toonis laik. Võiks ju vastupidist arvata, kuid paraku on just see pruunikas laik põhjuseks, miks mõned inimesed ei ole tahtnud talle kodu pakkuda.