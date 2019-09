Tartumaa teepervelt leiti jahmatavas seisus hüljatud koer

Koerake püsti ei tõusnud ja kuna ta lebas suure sõidutee ääres, siis tekkis naisel kahtlus, et loom on saanud löögi autolt. Head inimesed olid nõus koera viima Tartusse Maaülikooli kliinikusse ja seal võttis koera oma hoole alla Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL).

«Mõnedest juhtumitest on eriti raske rääkida. Looma meenutamine toob nutuklombi kurku ja tekitab tahtmise loomade päästmisele käega lüüa,» seisis ELL-i poolt postitatud teates. «Päeva lõpuks meist keegi alla ei anna, kuid iga tänase päeva sarnane päev tekitab juurde hingehaavu.»

Koera esmane läbivaatus oli jahmatav. Tema kõhuõõnes oli kaks õhkpüssikuuli, tagumised jalad olid katsudes väga valusad ja jalgu kutsa alla võtta ei suutnudki. Veterinaarid tuvastasid mõlema põlve kraniaalse ristandsideme rebendi. Põis oli väga täitunud ning koeral eemaldati uriin kateetri abil. Lisaks traumadele tuvastati ka märgatav kahin südames. Koer oli täis paksult kirpe ja puuke.

«Kõige kurvem on see, et loom on vaimselt väga kehvas seisus. Reedesel külastusel tõstis ta korraks pea käppadelt, vaatas otsa, pani pea maha tagasi ning rohkem ei reageerinud,» kirjeldas ELL. «Silitasime pead, rääkisime, kuid tema pilk oli allaandja oma. Ilmselt mängib selles suurt rolli ka valu. Valuravi on koeral peal ja valu ka ühel hetkel kontrolli alla saadakse, kuid hingevaluga on asi palju hullem. Inimest nähes hakkas koera tagakeha värisema. Näha oli, et hirm inimese ja valu ees oli väga suur.»

Arstid ei tuvastanud koeral mitte ühtegi hematoomi ega muud tunnust, mis viitaks auto alla jäämisele. Kahtlusi tekitas ka jope, mis koerale peale oli pandud. ELL-i vabatahtlikud käisid Igavere elanike uste taga, kuid sellist koera ei olnud ükski kohalikest näinud. Üha enam tundus, et koera omanik viis valudes piinleva vigase looma suvalise tee äärde ja jättis ta sinna oma lõppu ootama.

«Need on väga õudsed mõtted ja alati jääb mingi pisike kahtlus, et ehk see oli siiski auto alla jäämine. Samas tekib küsimus — kes kattis koera jopega? Seoses sooviga saada päriselt teada, kas meie kahtlustel on all tõepõhi, teeme üleskutse,» jätkas ELL.

Kes tunneb ära selle allapõlve kõrguse toreda koerapoisi, kel eluaastaid umbes kümne ringis? Teatajale on tagatud täielik anonüümsus ning loomakaitsjad on siiralt tänulikud iga vihje üle, mis aitab jõuda tõeni. ELL-iga saab ühendust läbi Facebooki, aadressil info@loomakaitse.eu või helistades 51 946 146. Sõber otsib omale ka hoiukodu, kus lõikustest taastuda. Kui sina soovid sellele palju kannatanud neljajalgsele varjualust pakkuda, võta ELL-iga ühendust.

Kui koerakese seisund ühel hetkel paraneb, tuleb mõlemale põlvele teha lõikus, mille kogumaksumus ilma lisakuludeta on 3000 euro ringis. Enne lõikusele jõudmist peab loom saama kliinikus veterinaaride valve all ravimeid senikaua, kuni hakkab vähemalt veidigi jalgadele toetuma. Need summad, mis tema raviks kuluvad, on kolossaalsed.

«Täna me ei tea, kas saame selle raha kokku, kuid teame seda, et rahapuudus ei tohi olla põhjuseks, miks seda õnnetut (hüljatud) sõpra aidata ei saa,» kirjutas ELL. «Mitte ühegi looma lõpp ei tohi olla piinavates valudes maantee ääres surres. Seni, kui meie jaksame, seda ka ei juhtu.»