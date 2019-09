Kassipoeg Tibu õnnetu algus: mõnekuune kiisu on läbinud tõelise kadalipu

Tibu lugu sai alguse 6.augustil, kui Laitsest leiti ilma emata kassipoeg. Katkiste silmadega Tibu oli juba kaks päeva põõsa all vihma käes kössitanud ja nutnud. Õnneks märkas kassikest üks heasüdamlik leidja, kes võttis ta enda juurde sooja ning kontakteerus Pesaleidja vabatahtlikuga. Olukorra tõsidusest aru saades reageeris vabatahtlik koheselt ja nii sõidetigi pisikesele järele.

Kohale jõudes leiti eest väike haige ja külmunud kassipoeg, kellest oli järel ainult luu ja nahk ning tema silmad mädast kinni kleepunud. Koheselt võeti ette tee Loomade Kiirabi kliinikusse, kus selgus, et kahjuks on Tibu tugeva põletiku tõttu oma silmanägemise kaotanud. Kliinikust sai kiisuke korraliku raviplaani ning loa minna kodusele ravile.

Hoiukodus olles hakkas Tibu vaikselt kosuma. Tänu suurele vaevale sai ta lahti kõhulahtisusest, ussidest ning isegi tema karv muutus kohevamaks. Vaikselt hakkas pisike pime Tibu ka mängima. Ometi ei hakanud ta korralikult sööma ja see tekitas muret.

Vaatamata pingutustele ja korralikule ravile ning tihedale koostööle arstidega sai üha enam selgeks, et Tibu silmad enam ei taastu ning antud olukord teeb talle pigem lihtsalt väga palju valu. Seetõttu võeti vastu otsus, et väikene võitleja on väärt valuvaba kassipojapõlve tundma ning tema silmad tuleb eemaldada.

22. august oligi see päev, mil pisike Tibu võttis ette tee operatsioonilauale. Operatsioon kulges ilusti, kuid sellest olenemata oli esimene lõikusjärgne nädal kassile raske. Tänaseks on Tibu õnneks kosunud ning tunneb ennast juba nagu üks õige kassilaps end tundma peaks. Tibu söögiisu on samuti tagasi ja ta on muutunud väga mänguhimuliseks.

Tibu tervenemine on täielik ime arvestades seda, mida ta nii noores eas läbi on pidanud elama. Lähipäevil eemaldatakse niidid tema silmadelt ja kõik Pesaleidja vabatahtlikud on Tibu tervenemise üle väga õnnelikud. Palju valu üle elanud kassipoja taastunud elurõõm on suurim tasu mida üks vabatahtlik võib saada, kuid ometi on vaja veel lahendada pisut praktilisemaid probleeme ja saada kokku summa Tibu operatsioonile kulunud arve tasumiseks.

Selleks aga, et tasuda Tibu operatsiooniarve, paluvad vabatahtlikud heade inimeste abi. Kui sinul on võimalus annetada väikese kassipoja aitamiseks, siis oma osa saad anda kui helistad Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

Või tehes annetuse Pesaleidja MTÜ kontodele:

