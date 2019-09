Galerii ja video: Berliini loomaaias nägid ilmavalgust pandakaksikud

«Meng Meng sai kahekordselt emaks! Me oleme sõnatud ja ääretult õnnelikud,» jagas loomaaed sotsiaalmeedias rõõmu. Kuna pandade tiinus on keeruline protsess, on iga sünd eriline ja seda eriti siis, kui ilmavalgust näeb kaks järeltulijat.

Berliini loomaaia direktor Andreas Knieriem sõnas, et Meng Meng ja pojad on igati hea tervise juures ning ema hoolitseb oma võsukeste eest korralikult. Väikeste hiidpandade sugu pole veel kindlaks tehtud.

Hiina on aastate jooksul Berliini loomaaiale laenanud kolm hiidpandat ning kõik seal sündinud pojad peavad kolima kodumaale. Kui Meng Mengi pojad on emapiimast võõrutatud, on loomaaial aega neli aastat, et nad Hiina saata.