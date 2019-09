Fotod: Tallinna loomaaeda kolis omatahtsi uus asukas

Suve algul nähti mäkra koos kaaslasega loomaaia metsaaladel tegutsemas ning tema toimetused võeti üles rajakaameraga. Kaamera on praeguseks pilti püüdnud teisigi tegelasi, näiteks metskitsi ja jäneseid.

Nüüd on mäger valdusi laiendamas — loomaaia juubelile eelneval nädalal alustas ta kaevetöid euroopa piisonite ehk pürgade aedikus. Uruava, mida igal ööl tiba suuremaks ja sügavamaks õgvendatakse, asub pürjaaediku keskpaigas ja avaneb loomaaia külastustee poole nii, et huvilistel on võimalus uruavast ka sisse piiluda. Lootust uruomanikke päevasel ajal kohata siiski ei ole.