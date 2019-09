Päevakäpp: karismaatiline Norris otsib pühendunud hellitajat

Jah, just nii juhtuski ilmselt Mr. Norrisega, sest kuidas seletada seda, kui üks tilluke kassilaps põõsa all õlgede sees nagu pesa peal istub? Mitte kedagi teist ümberringi ei olnud — ei inimest ega teisi kassikesi. Ilmselt on siin siiski inimkäsi mängus, aga on ju ilus mõelda, et selle väikse vahva tegelase elutee ei alanud hülgamisega, vaid turvakodusse tõi ta toonekurg.