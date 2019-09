Imearmsad fotod: lõvikolmikud käisid esimest korda arsti juures

Loomaaia veterinaari kinnitusel saab kutsikate ema Naomi jõnglaste kasvatamisega suurepäraselt hakkama, sest kõik kolm lõvipoissi on terved ja tugevad ning on ületanud kahe kilo piiri. Naomi ise oli ülevaatuse ajal kõrvalruumis ning kuna lõvi ja talitajate vahel on usalduslik suhe, ei olnud ema ilma kutsikateta närviline. Seni pole teada, millal külastajaid kutsikaid näevad — talitajate sõnul näitab lõvipere ühel hetkel ise, et on valmis väliaedikusse kolima.