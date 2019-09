Fotod ja video: tiiger Pootsmani võsukesed uudistasid esmakordselt õueaedikut

Kõik kutsikad — kaks emast ja üks isane — on suurepärase tervise juures ning mõne päeva eest lubati nad esmakordselt välisaedikusse. Ema Tanya võtab oma tööd täie tõsidusega ning jälgib võsukesi kullipilgul. Tiigrikutsikad veel nimesid saanud ei ole, kuid nimepanekutseremoonia on plaanitud 7. septembrile.

Praegu kaalub iga tiigrikutsikas umbes 10 kilogrammi. Võrdluseks - täiskasvanud isane tiiger võib kaaluda üle 200 kilo. Et kolm näljast kutsikat ära toita, pistab Tanya igapäevaselt nahka kuus kilo liha. Liha on maitsta saanud ka väikesed tiigrid, kuid praegu on nad veel täielikult emapiimast sõltuvad ning Tanya lõpetab imetamise alles siis, kui järeltulijad on umbes kuuekuused.