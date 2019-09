Päevakäpp: vanapoiss Fjodor peab lugu rahulikust elust ja heast toidust

Fjodor on kass, kes hindab stabiilsust ja rahulikku keskkonda, ütlus «tasa ja targu» käib just tema kohta. Fjodor on väärikas härra ja ilma mõjuva põhjuseta ta ennast ei liiguta, vaid eelistab pehmetel patjadel pikutada. Aeg-ajalt aga leiab Fjodor endas üles kassipoja, jookseb häälekalt mööda tuba ringi ja mängi ennastunustavalt. Fjodor on üks suur mõmmikkass, kelle nurrumootor on parimas korras ja selle ta käivitab juba siis, kui inimene teda tasasel häälel tervitab. Ta naudib paitamist ja sügamist ning oskab helluste eest tänulik olla.

Fjodor on natuke ülekaaluline, nagu ühele kuldses eas kassile kohane, kuid tervise huvides peab ta oma hingega kasvatatud «rõõsakoore»-kõhust lahti saama, et elada pikka ja õnnelikku elu. Tulevane kodu võiks tema söömist reguleerida ja väikesele kaalukaotusele kaasa aidata.

Kassitoas on kaalu jälgimine võimatu missioon, sest vabatahtlikel ei ole võimalik kontrollida, kui palju keegi sööb. Jälgmiseks tuleks Fjodor teistest kassidest eraldada, aga see tähendaks puurielu ja siis ei liiguks ta üldse ning kaalulangetamisele see kindlasti kasuks ei tule, pealegi tekitaks see põhjendamatut lisastressi.

Fjodor saab hästi läbi teiste kassidega, Kassiabis jagab ta heameelega nendega oma pesa. Seega ei ole tal midagi selle vastu, kui kodus on ees rahuliku iseloomuga kass, kes ehk isegi veidi ülekaaluline, sest koos oleks lihtsam kaalu langetada.

Enne Kassiabisse jõudmist elas Fjodor paar aastat Nelijärve puhkekodu territooriumil. Töötajad olid teinud talle pesakasti ja andsid süüa. Ühel päeval oli Fjodori küljele tekkinud suur muna, töötajad otsisid abi ja nii ta Tallinna jõudis. Fjodor läks Nelijärvelt otse kliinikusse, kus muna eemaldati, analüüs näitas, et tegemist oli healoomulise kasvajaga.

Pärast operatsiooni jäi vanapoiss mõneks päevaks Vilde kliiniku toredate arstide hoole alla, kes talle sealoleku ajal nime panid. Teda hakati kutsuma Fjodoriks isiku järgi, kes ta Nelijärvelt kliinikusse viis. Fjodor oli Nelijärvele sattudes kastreeritud, ta on olnud kindlasti kodukass.