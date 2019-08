Vahi värki! Kas oled mõnel kassil selliseid silmi näinud?

Ikka ja jälle võib internetis silmata fotosid kassidest, kelle üks silm on üht, teine teist värvi. Sellist omapära põhjustab geneetiline sündroom nimega heterokroomia. Kolmeaastasel Olive'il on samuti heterokroomia, kuid hoopis mutatsiooni osaline vorm, mille tagajärjel on tema mõlemad silmad mitmevärvilised. Sektoriline heterokroomia on kasside puhul väga haruldane, seda esineb vaid umbes kümnel protsendil heterokroomiageeniga kassidest.