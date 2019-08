Kassipoeg Kessu katsumus: kiisut ja tema pesakaaslasi tabas ränk diagnoos

Võite vaid ette kujutada, kui väike on kolmenädalase kassikese käpp ja kui suur sellega võrreldes üks kanüül võib olla. Ometigi sai Kessu heade arstide abiga piisavalt turgutust, et pääses järgmisel päeval kodusele ravile.

Hirm aga jäi — mis põhjustas sellise kokkukukkumise? Vereproovi tulemus võttis paar päeva aega. Selle aja jooksul paranes Kessu tervis märgatavalt, ta hakkas jälle paremini sööma ja kaalus juurde võtma. Kui aga Kessu väike õde samamoodi ühel päeval loiuks jäi ning teine vennas üle vikerkaaresilla läks, tuli ka vastus laborist - Kessul tuvastati parvoviirus. See on tõsine haigus, millesse nakatub terve pesakond.

Nüüd on neli allesjäänud kassikest Pesaleidja vabatahtlike valvsa pilgu all, nad saavad ravimeid ning näitavad paranemise märke. Õigel ajal tuvastatud viirus ei pruugi enam ohtlik olla. Selleks aga, et tasuda Kessu kiirabis viibimise arve, palub Pesaleidja heade inimesti abi.