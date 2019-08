Päevakäpp: südamlik stressisööja Annu vajab hädasti kodu

Kui me sulle ütleksime, et see sama pailembeline Annu oli veel pool aastat tagasi arglik kiisutirts, kes inimesi vaid eemalt piidles, siis ilmselt sa ei usuks meid. Aga just nii oligi, sest Tartus kortermajade vahel elanud Annul ei olnud tänaval inimestega häid kogemusi olnud. Turvakodus õppis Annu vaikselt inimesi tundma ning iga nädalaga muutus aina julgemaks.

Ühel hetkel sai Annu aru, et kõige parem on pikka koduootust söögiga leevendada. Nii sai Annust esimene söögikausi ääres ning tema argipäevaks said söögimaratonid stiilis «vaatan, kui kiiresti ma turvakodu söögikaussidele ringi peale teen ja igast kausist vähemalt poole ära söön!».

Nüüd on Annust saanud paimaias ja julge kassitüdruk, kes ei ole endam üldsegi mitte nii peenike... Vastupidi, kui Annu toas ringi kõnnib, on selgelt näha, et ta on hakanud juba Kasside Turvakodu endise hoolealuse Felixi kuju võtma, kes omal ajal turvakodu ajaloo kõige suurema kõhuga «uhkeldada» sai. Võib ju öelda, et pontsakas kass on nunnu, kuid tegelikult on vabatahtlikud suures mures. Nii nagu inimestelgi, võib suurenev kehakaal tuua kaasa erinevaid terviseprobleeme ning seetõttu tuleks Annule kiiresti päriskodu leida.