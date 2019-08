Võit! Keelustati elevantide loodusest püüdmine

Noori elevante püütakse loodusest, et nad saata loomaaedadesse ja tsirkustesse üle maailma. Aastatel 1990 – 2015 püüti loodusest vähemalt 1774 Aafrika elevanti. Alates 2012. aastast on Hiina importinud enam kui 100 elevanti Zimbabwest. Noored elevandid eraldatakse sihilikult nende pereliikmetest, neile tekitatakse kogu piinarikka protsessi käigus tõsiseid füüsilisi ja psühholoogilisi traumasid ning esineb ka peksmist ja väärkohtlemist. Mõned elevandid surevad transpordi ajal või vahetult peale sihtkohta saabumist.

«Metsloomade püüdmine nende loomulikust keskkonnast ja saatmine vangistusse on vale mitmel põhjusel, alustades loomade heaolust ning lõpetades eetilise küsimusega sellest, kuidas me teisi loomi kohtleme,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Rõõm on näha, et liigume samm sammult loomasõbralikuma maailma suunas.»