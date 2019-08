Video: suure südamega koer aitas lõksu jäänud linnu hädast välja

Gus ja tema kaaslane Jed armastavad tagaaias mängida, mistõttu koerte perenaine Jennifer Ahlberg verandaukse tihti lahti jätab. See on aga mitmel korral kaasa toonud probleemi — verandale tikuvad linnud, kes sealt enam välja ei saa ja vastu aknaklaase abitult pekslema jäävad.

Ühel päeval märkas järjekordset lindu just Gus ja veel enne, kui Ahlberg reageerida jõudis, sai koer tiivulise kätte, haaras temast hellalt kinni ja silkas õue, kus ta linnu vabastas. Kui veel üks lind verandale kinni jäi, otsustas Ahlberg Gusi käitumist filmida ja tulemuseks oli nüüdseks sadu tuhandeid vaatamisi kogunud video.

«Ma olin jahmunud, kui Gus esimese linnu õue aitas,» rääkis Ahlberg. «Ma ei oleks osanud arvata, et ta suudab nii õrn olla, kuid tuleb välja, et lindude abistamises on ta vägagi oskuslik.» Nüüd ongi lindude püüdmine justnimelt Gusi ülesanne, sest oma perenaisest teeb ta seda palju paremini. Vaata videot!