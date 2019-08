Päevakäpp: südamesõbrad Jaqueline ja Ronja on ühe mündi kaks külge

Jaqueline on kassike, kes saatuse tahtel sündis kunagise, nüüdseks juba suletud vangla territooriumil ja sai tunda inimese kõige kurjemat poolt. Peale kaht aastat kassitoas naeratas kiisule õnn ja ta leidis hoiukodu. Nüüdseks on endisest umbusklikust kassikesest saanud sõbralik kiisu, kes osaleb pereelus, magab kaisus ja norib hommikuti koos sõbraga külmkapi juures konservi. Pai teha ja sülle võtta ta ennast veel ei luba, kuid natuke kannatust ja küllap jõuab ka see aeg kätte.