Südantlõhestav vaatepilt: templielevandi kireva kostüümi all peitub nälginud ja vaevatud loom

Mitmetes Aasia riikides on elevandid templikomplekside püsiasukad ning neid kasutatakse erinevatel religioossetel talitlustel ja protsessioonidel. See aga ei tähenda, et neid koheldakse hästi. Lausa vastupidi — paljud londikandjad on haiged, vanad ja kõhetud, kuid pensionipõlve nad rahus pidada ei saa.

Seitsmekümneaastane Tikiiri elab Sri Lankal Kandy templis. Koos kuuekümne teise elevandiga osales ta hiljuti festivalirongkäigus, mille tarbeks loomad uhkete rüüdega kaeti. Mida festivali külastajad ei näinud, oli asjaolu, et kostüümi all oli Tikiirist järel vaid luu ja nahk.

Šokeerivad fotod elevandi konditsioonist postitas sotsiaalmeediasse organisatsioon Save Elephant Foundation. Tikiiri ribid on tema naha all selgelt nähtavad ning vaatamata looma viletsale seisukorrale sunniti ta kümnepäevase festivali igal õhtul kilomeetrite kaupa edasi-tagasi käima.

«Keegi ei märka, et eredad tuled teevad Tikiiri silmadele haiget ja need jooksevad maski varjus vett. Keegi ei pane tähele, kui vaevaliselt ta kõnnib ning et ta jalgade ümber on ahelad,» kirjutas organisatsioon. «Inimesed kutsuvad seda festivali pühaks. Kuidas see saab nii olla, kui keegi selle õnnestumise nimel kannatama peab?»