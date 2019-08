Tallinna loomaaeda hüljati merisiga

Merisiga oli hüljatud loomaaia territooriumil asuvasse metsa. Hirmunud loomakese õnneks märkas teda mööduv külastaja, kes merisea kaasa võttis ja temast loomaaia töötajatele teatas. Loomaaia hinnangul on vähetõenäoline, et merisiga ise põgenes — leiukohta jõudmiseks oleks ta pidanud läbima kadalipu, kuid merisead on teatavasti arglikud loomad ja selliseid retki ette ei võta.