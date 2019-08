Linnavareste kolesteroolitase on kõrgem

Ameerika teadlased otsisid Californiast Davise linnast ja selle lähedalt maalt varesepesi ja mõõtsid kolesterooli enam kui 140 varesepoja verest. Selgus, et mida linlikumas paigas varesepoeg elas, seda kõrgem ta veres kolesteroolitase oli – kesklinnas kõige rohkem, äärelinnas vähem ja päris maal kõige vähem. Et inimestel on üheks suuremaks kolesterooliallikaks niinimetatud kiirtoit, otsustasid teadlased kontrollida, kas see võib ka varestel nii olla.