Üksi pole keegi: Tallinnas päästeti surmasuust kärnkonn

Kärnkonnale appi tõtanud vabatahtlik Angela Valusheva nentis, et tegu on kindlasti tema kõige unikaalsema hoolealusega. «Ma olen koguaeg arvanud, et kõik väärivad abi,» kirjutas Angela sotsiaalmeedias. «Ja kui vähegi aidata saab, siis tuleb ka seda teha.»