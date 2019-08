Päevakäpp: haldjakass Delisa ootab kodu juba kaks aastat

«Hei, mina olen Delisa, aga mõne armastavad mind ka Haldjakassiks kutsuda. Uskuge või mitte, aga olen turvakodus elanud juba 2 pikka aastat. Enamik inimesi kukuvad seda kuuldes imestusest pikali, sest kuidas on võimalik, et minu haruldane kasukas kellelegi veel märkamatuks on jäänud? Aga kahjuks nii just ongi. Eks ilmselt algul oli asi selles, et minul võttis turvakodus sisseelamine veidi aega ning inimesed tundusid hirmutavad, aga nüüd olen vabatahtlike abiga sellest hirmust ka üle saanud ning naudin paitusi väga hea meelega!