Päevakäpp: kodu otsib tänavalt päästetud Roosi

«Olen võrratu laika(laadne) tüdruk, kas keegi tõesti ei otsi mind? Ma kolasin ringi Raplamaal Kinnita kandis mitmeid kuid, kus hea külarahvas mind toitis, kuni sattusin hoiukodusse. Vanust on mul umbes viis aastat. Natuke pelgan teisi koeri, aga kassid on minu jaoks tühi koht (ma ei tee neist välja, las ajavad omi asju). Inimene seevastu on minu jaoks kõik! Mulle meeldib jalutada (ka rihmaga), armastan maiuseid, hellust ning metsa. Nüüd aga põhiuudise juurde – ma ootan kutsikabeebisi. Arstide sõnul saan ma umbes nädala-kahe pärast emmeks, kas pole mitte vahva? Hetkel ütles tore arstitädi, et kolm beebit on kindel, aga see olevat veel täpsustamisel. Kui minu praegused peremehed mind sel nädalal arstile viivad, siis saab täpsemalt teada. Sellega seoses on mul siiski ka väike mure.. mis saab minust edasi? Siia ma igaveseks oma beebidega jääda ei saa, titad saavad veel ehk koju, aga kas keegi tahaks ka mind omale? Mulle sobiks nii umbes kolme kuu pärast sinu juurde kolida, aga me võime vabalt ka varem kohtuda.»