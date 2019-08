Tallinna linn kutsub Kadrioru parki nahkhiireretkele

Kadrioru park on Tallinna esinduspark, mis on olnud avalik loomisest saati ja on väga liigirikas. Linnalooduse erilise näitena elutseb pargis seitse liiki nahkhiiri, olles Põhja-Eesti üks liigirikkam nahkhiirte suvine koondumispaik. Pargis asuvad ka poegimiskolooniad. Kõik nahkhiireliigid on Eestis looduskaitse all, mistõttu on parki paigaldatud varjekastid, kuhu nad saavad vajadusel peituda.