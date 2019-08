Paljassaare kodututele loomadele kingiti hiigelkogus toidumoona

«Meie neljajalgsed hoolealused rõõmustavad toidumoona üle väga. Vaeslapse rollis on siin eelkõige kassid, kellele tehakse vähem annetusi ning kelle arv varjupaigas on ka üha kasvav,» ütles Paljassaare loomade varjupaiga juhataja Relika Lind. «Annetuste ja märkamise kõrval on aga väga oluline, et inimesed teadvustaksid ja mõtleksid enne kodulooma võtmist ka sellega kaasnevale vastutusele. Ka selles osas soovime koostööd teha võimalikult paljude ettevõtete ja organisatsioonidega. Väga kergekäeliselt satuvad meie juurde loomad, kelle pereliikmetel kaob huvi nende eest hoolitsemiseks või ka lihtsalt ei saada või ei suudeta looma pidamisega seotud vastutust kanda.»

Lind lisas, et lemmikloom on nagu iga teine pereliige, teda tuleb märgata, õpetada ning armastada. «Panen kõigile südamele, et looma võtmine on nagu lapse sünd perre ning ei ole ju mõeldav, et jätaksite lapse prügikasti kõrvale, paariks päevaks toitmata või annaksite lihtsalt lastekodusse, kui ta sõna ei kuula või tuju pole hea,» ütles Lind.

Maxima Eesti turundusdirektor Janne Laik märkis, et sellesuvine jaeketi korraldatud lemmikloomapäev Haaberstis ning sellel osalenute rõõmus ja toetav suhtumine julgustas Paljassaare loomade varjupaigaga koostööle. «Koera- ja kassisõprade üritus Maximas inspireeris meid ka koostööks Paljassaare loomade varjupaigaga. Andsime üle esimese koguse kassi- ja koeratoitu, et siinsed neljajalgsed sõbrad tunneksid end veelgi rõõmsamalt ja kodusemalt,» ütles Janne Laik ning tõdes, et jaekett soovib kindlasti sedalaadi koostööd jätkata ning ka oma klientide teadlikkust ja tähelepanu kodutute loomade toetamisele kasvatada.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kõikide aitamine, kes end ise aidata ei saa, peaks olema iseenesest mõistetav kõigi jaoks. «Olgu abivajajaks lapsed, eakad, toimetulekuraskustes pered või hüljatud lemmikloomad. Kõik vajavad tähelepanu, märkamist ja hoolimist, mistõttu mul on hea meel, et Maxima leidis koostöös võimaluse lemmikloomade aitamiseks,» märkis Hanimägi.