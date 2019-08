Pentsik lemmik: koer, kes kõnnib ukseavast läbi vaid tagumik ees

Manchesteris elava Maxi irratsionaalne hirm olevat ilmnema hakanud umbes siis, kui ta selle aasta alguses oma ema kaotas. Olgugi, et Melissa ja ka kogu ülejäänud pere on lemmikule igati toeks ning julgustavad teda oma foobiast võitu saama, siis seni pole see veel õnnestunud.

«Maxil on alati olnud veidraid harjumusi, kuid samal ajal on tal ka palju lõbusaid viise oma igapäevaste probleemidega toimetulemiseks,» ütleb Melissa. «Mis puutub tema tagurpidi käimisesse, siis tema loogika paistab olevat, et see mida sa ei näe, see ei saa sind ka hirmutada,» lisab ta.

Lisaks ukseavadele kardab Max ka n-ö joonekujulisi asju, näiteks juhtmeid, kingapaelu ja põrandalaudu. «Ta lihtsalt seisab ja nutab, vajades julgustust nende ületamiseks. Kui see tal aga lõpuks õnnestub, siis on ta enda üle alati väga uhke,» tõdeb Melissa. «Tema värskeim hirm on kusjuures esikus olev laminaatpõrand. Seetõttu peame teda füüsiliselt uksest välja lohistama, et üldse jalutama pääseda,» avaldab Melissa veel ühe Maxi kiiksu.