Kui koju tuleb uus lemmikloom, tuleb tema tulekuks valmistuda just nagu tite majja toomisekski: uurime, millised asjad tuleks koju valmis varuda. Teeme selgeks, mida tähendab sõna kvaliteettoit ja miks see on nii palju kallim kui tavalises toidupoes müüdav loomatoit. Tutvume armsa varjupaigaasukaga ning ühe pöörase loomasõbraga, kelle kodus on elukaid hiidtigudest roninastikuni.